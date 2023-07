“Paide Teatri tulevane lavastus on suunatud peredele ning otsime selleks sobivat mängupaika Järvamaal. On oluline, et see oleks soojas siseruumis ja füüsiliselt ligipääsetav ning mahutaks ligikaudu 150 inimest,” rääkis produtsent Triin Kordemets.

Lavastuse proovid toimuvad sügisel, seega on teatri soov kasutada mängupaika juba alates oktoobrist. “Meil on küll asupaigale teatavad tingimused, näiteks vajame kindlasti elektrit, lisaväärtuseks on ka lava, aga usun, et leiame sobiva ruumi. Oma koha pakkujale on see väga hea võimalus näha kõrvalt ühe lavastuse tekkimist ning võõrustada teatri meeskonda,” lisas Kordemets.