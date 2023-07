Meedialiit lõpetas „tänukampaania“ käibemaksumäära tõstmise eest

Pärast valitsuskoalitsiooni häältega ellu viidud otsust tõsta ajakirjanduse tellimustele kehtiv käibemaks viie protsendi pealt üheksale käivitasid Eesti meediaettevõtete liidu üleriigilistest ja kohalikest meediaettevõtetest liikmed oma väljaannetes kampaania, mille eesmärk oli sellele läbi mõtlemata poliitikale tähelepanu tõmmata ja meenutada otsuse teinud poliitikutele, et käibemaksumäär on otseses seoses vaba ajakirjanduse kättesaadavuse ja demokraatia tugevusega Eestis.

Ajalehtede kirjastajaid pahandas maksumäärade ootamatu tõstmise kõrval stiil, kuidas seda tehti. „Valitsuse kommunikatsioon oli pärast ametisse astumist, et eelmiste valitsuste otsused on põhjustanud riigi sissetulekutes kriisi, mille peavad nüüd tarbijad ja ettevõtted ära lahendama. Et aga raha otsustati minna võtma sealt, kus seda pole – liidu liikmed, ligi 50 meediaettevõtet olid kokku peale eelmisel aastal kahjumis – ning ilma dialoogi alustamata, tõendeid kogumata, mõju analüüsimata ja arutamata, vassides maksutõusu põhjuste ja alternatiivide puudumise kohta – muutis selle kõik ääretult ebameeldivaks ja küsimuseks väga ebademokraatlikust stiilist,“ kommenteerisid lõppenud kampaaniat Eesti Meediaettevõtete Liidu nõukogu esimees, Postimees Grupi juht Toomas Tiivel ja Ekspress Grupi juht Mari-Liis Rüütsalu.