Kahetunnise ringkäigu jooksul jõudis komisjon Albu mõisa, tutvusid spordiklubi Vargamäe tegemistega, keerutasid rahvatantsu, kuulasid koorilaulu, said osa teatrietendusest jne.

Eesti Külaliikumine Kodukant on Aasta küla konkurssi korraldanud aastast 2005, seda igal teisel aastal. Lauri Hussar on järjekorras juba viies Riigikogu esimees, kes hindamiskomisjoni töös osaleb. Konkursil osalevad kõigist 15st Eesti maakonnast valitud Aasta külad. Eesti Aasta küla aunimetus omistatakse ühele külale, külade piirkonnale või alevikule, mis on saavutanud nähtavaid tulemusi ja mõju kohapealse elukeskkonna kujundamises.