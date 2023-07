Kaitsevägi tuli välja spordiäpiga

„Kaitseväe spordirakenduse idee on küpsenud juba aastast 2020. See sai alguse Kaitseväe Akadeemia ja Tartu Ülikooli koostööprojektist, mis hõlmas endas kaitseväe sõduriprofiili uuringuid, Põhjamaade füüsiliste testide ja spordirakenduste võrdlusuuringuid ning kaitseväe vastava äpi prototüübi väljatöötamist,“ ütles kaitseväe spordijuht Mikk Sarik. Rakenduse prototüübi aluseks sai uuringute põhjal Soome kaitseväe spordiäpp MarsMars.

„Mul on väga hea meel, et oleme nüüd, üleriigilisel liikumisaastal, jõudnud koostöös arendajate ja Soome kaitseväega nii kaugele, et kaitseväel on olemas oma spordirakendus „Spordivägi“, mis annab võimaluse interaktiivselt kutsealustel ennast ajateenistuseks paremasse füüsilisse vormi viia ning ajateenistuse ajal treenida, kas meeskonnaga või individuaalselt, kaitseväe spordiinstruktorite poolt välja töötatud treeningkavade alusel,“ lisas Sarik.