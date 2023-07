Minister Kristina Kallase sõnul võiks kehtida põhimõte, et kõik, kes soovivad sportida - joosta, võimelda, pallimänge mängida, saavad seda teha, kasutades ka koolide spordirajatisi.

"Lastele, noortele ja ka täiskasvanutele võiks olla tagatud pidevalt juurdepääs koolide spordirajatistele, kui nende eesmärgiks on sportlikku laadi tegevused," ütles minister ning avaldas lootust, et koolid koostöös omavalitsustega leiavad kogukonnale sobivad lahendused, kuidas hoida spordirajatised avatuna nii, et samal ajal oleks tagatud ka turvalisus ja heakord.