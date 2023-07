Põhikooli lõpetajad julgevad ka kodust välja lennata

Üks popimaid koole, kuhu Järvamaalt õppima minnakse, on Nõo reaalgümnaasium. Eelmisel õppeaastal õppis seal 18 meie maakonna õpilast: kaheksa Paide linnast, kuus Türi ja neli Järva vallast. Sinna mineku põhiline eesmärk on enamasti soov õppida süvendatult reaalaineid ja saada seeläbi parem stardiplatvorm, et ülikoolidesse soovitud erialadele sisse astuda.