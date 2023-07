Käru kogudus valmistub renoveerimistöödeks

Hiljuti oli koos koguduse juhatus, kes tutvus osaühingu Vana Tallinn koostatud eelprojektiga ning otsustas selle heaks kiita. Kavandatavate tööde käigus saab uue hingamise kiriku pikihoone. Suuremate töödena on kavas korrastada nii põrand, seinad kui ka laed, samuti pingid välja vahetada või neid vähemalt värskendada. Põranda puhul on suur probleem selles, et see on viltu vajunud. Seintesse on aga tekkinud kohati lausa praod. Olulise osa kavandatavatest töödest moodustavad krohvimine ja värvimine.