Kui sul on mure, siis pool anna ära

Kui seriaalis tegutses peategelane psühholoogina pealinna nooblis ärirajoonis, siis Margit Jullinen rajas sel kevadel oma praksise maakonnakeskuses Paides otse linnasüdamesse. «See tundus kõige õigem. Olen märganud, et olulisi asju tullakse ikka Paidesse ajama ning siia on maakonna igast nurgast olemas bussiühendus,» põhjendas ta.

Ruumi otsimisel ja sisustamisel lähtus Jullinen pigem sellest, et inimesed, kes oma muredega tema juurde tulevad, leiaks koha hõlpsalt üles, kuid see jääks tänavamürast siiski eemale. Pikal tänaval ajaloohõnguga puumajas ta sellise paiga täpselt leidiski. «Ma tahan, et siin oleks rahulik ja hea olla. Keskkond peaks looma meeleolu, kus inimene saab aja maha võtta ja oma muredele otsa vaadata,» lausus ta. «Paraku nii see juba kord on, et rõõmudega minu juurde ei tulda.»