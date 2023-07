EELK peatas abielude registreerimise

Peapiiskop Urmas Viilma sõnul võttis kirik sellega endale mõtlemisaega ning sügisel otsustatakse, mis saab edasi. Viilma selgitas, et otsuse tingisid praktilised põhjused. Nimelt jäid perekonnaseaduse muutmise käigus korduvalt vastuseta kiriku küsimused selle kohta, mida tähendab seadusemuudatus vaimulike jaoks, kellele on antud perekonnaseisuametnikuga võrdsed õigused. Kirik muretseb selle pärast, et vaimulikel võib tekkida usuline konflikt registreerida riigi esindajana sooneutraalset abielu.

"Kui me riigi nimel sõlmime abielusid, mis on oma olemuselt sooneutraalsed, aga kirikus õnnistame ja laulatame abielusid, mis on mehe ja naise vahel, siis kas tegemist on kahe erineva abieluga? Ja kuidas see hakkab väljenduma näiteks dokumentides, mida vaimulikud peavad abiellujatelt vastu võtma?" arutles Viilma.