Keskerakond koguneb Paidesse asju arutama

2016. aastast Keskerakonda juhtinud Ratase sõnul ei tohi erakonda sisevõitluse tõttu enam ohvriks tuua, vahendas partei pressiesindaja reedel. Juhatuse neljapäevane otsus tagastada ärimees Parvel Pruunsilla annetatud 300 000 eurot näitas tema sõnul, et iga päevaga võib erakond veelgi nõrgeneda ning suurema kahju ärahoidmiseks tuleb korraldada erakorraline kongress.

"Vastavalt põhikirjale tegin ettepaneku kokku kutsuda erakorraline volikogu ning kinnitada seal erakorralise kongressi toimumine juba 19. augustil Paides. Kuna see on olnud pikemalt väga paljude erakonnakaaslaste soov, siis loodan, et minu ettepanekust ei saa järgmist võitlusobjekti,“ rõhutas Ratas.