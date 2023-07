Politsei palub abi autoga liikuva 45-aastase Rauli leidmisel

Politsei teatel võib mehe elu ohus olla. Raul on 182 sentimeetrit pikk ja kiilaspäine. Tal on tavaline kehaehitus, kuid ta lonkab. Seljas kannab Raul kapuutsiga paksu hallikat dressipluusi, jalas heledaid pikki dressipükse ja musti tenniseid. Kodust lahkus ta valget värvi Nissan Almeraga, mille numbrimärk on 269 AUP.