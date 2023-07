Verstoni perega liitub tunnustatud personalijuht

Verstoni juhi Veiko Veskimäe sõnul on Verstoni missioon ehitada ühendusi ja keskkonda, mis teeb elu paremaks. „Tulenevalt kliima soojenemisest ja tehnoloogilistest arengutest aga ka inimeste ootusest paremale elukeskkonnale, on selge, et lähiaastatel ootavad valdkonda ees suured muutused. Oleme seadnud eesmärgiks saada maailma kõige keskkonnasäästlikumaks taristuehituse ettevõtteks. Olles seejuures ka uute tehnoloogiate ja tarkade tööriistade usku, loodame, et käesolev kümnend pakub meile hulga kasvuvõimalusi,“ rääkis Veskimäe. „Kuna Verstoni äri süda on olnud alati säravate silmadega ambitsioonikad inimesed, siis teeb rõõmu, kui personalivaldkonna absoluutne tipptegija on otsustanud Verstoniga liituda.“