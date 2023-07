Eramajade omanikud soovivad renoveerimisel nõu ja teavet

"Eramajade kordategemine on inimestele keerukas väljakutse, kuna omanikud on niivõrd erinevate teadmiste ja oskustega. Näha on, et suuremate toetuste asemel ootavad nad pigem mitmekülgset nõustamisteenust ja asjakohast infot. Meile on omane iseehitamise traditsioon, mille edasiarendamine annab uusi võimalusi," ütles Kliimaministeeriumi asekantsler Ivo Jaanisoo.