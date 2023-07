Türi valla külad tähistavad kuuesaja aasta möödumist esmamainimisest

Türi valla kodulehekülg vahendab Piiumetsa-Roovere külaseltsingu esindaja Mari Künstleri sõnu, et kokkutulekut korraldama utsitas neid külaseltsingu eakaim liige Anneli Arras. "Anneli teadis, et esmamainimisest täitub tänavu 600 aastat ja see on väga hea põhjus külaga seotud inimesed lähemalt ja kaugemalt üle 17 aasta taas kokku kutsuda," lausus ta.