Rohevestil saab viimast korda hoovikontserte nautida

Rohevesti ajal on endises Särevere mõisa moonakamajas avatud kohvik-restoran Ajatu, mille seintel saab imetleda Madli Liiva maale. Hoones asuva retrokorteri kostüümilaenutuse varudest pannakse igal aastal kokku vanaaegse tekstiili pesunöörinäitus, sel aastal kannab see nime “Pearätikud minevikust”. Fotonurgas on võimalik ajastutruudes kostüümides ka pilte teha. Lapsed on oodatud igal festivalipäeval meisterdamise töötuppa, täiskasvanud saavad õppida rõivaste parandamise tehnikaid ja puidupõletust, võitegu ja majade renoveerimist.