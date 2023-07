Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Küllap mäletavad paljud järvalased veel kollaseid Ikaruse linnaliinibusse, mis inimesi Paidest Türile ja vastupidises suunas vedasid. Aastad on edasi läinud ning teedele on ilmunud moodsamad ja teist värvi mudelid. Juba lähipäevil aga on jälle võimalus naaberlinnade vahel kollast värvi liiklusvahendeid silmata. Sedakorda on need elektrilised tõukerattad, mille renditeenusega eestimaine idufirma nüüd ka Järvamaale tuleb. Kui enamikus Eesti linnades on elektrilised tõukerattad liiklejate jalavaeva vähendanud juba mõnda aega, pole suuremad sellel turul tegutsevad ettevõtted siiani Järvamaale laienenud. Tänavune suvi toob muutuse.