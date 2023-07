Järvamaa säilitas hõbetaseme

„Järvamaa turismirahvas on ülirõõmus hõbetaseme säilitamise üle kestlike sihtkohtade hulgas. Selle nimel on tehtud palju vargamäelikku tööd ja nähtud tammsaarelikku vaeva. Näiteks kas või Kirna tulbiväljade lugu, mis rahvusvahelises kogukonnalugude võistujutustamises viienda koha pälvis. Oleme harjunud mõtlema Järvamaast kui rabade ja muuseumide kantsist, tunnetades mõlema eripärasid ja võimalusi. Et astuda sammu edasi kõrgema taseme poole, peame lisama tegevustesse uut mõõdet, mida ka plaanime teha, sest järvakas on jonnakas – ja mõtteviisilt roheline ” ütles Järvamaa turismisihtkoha juht Piret Sihver.