Tartu Ülikooli esmased vastuvõtuotsused on tehtud

Õpetajakoolituses avas ülikool uueks õppeaastaks HTM-i tellimusel ja toel 300 lisaõppekohta. „Hea meel on, et huvi õpetajakoolituse vastu on samuti kasvanud ja praegu võib öelda, et uute õpetajakoolituse stipendiumide toel on enamikul erialadel vastuvõetute arv ka suurem,“ märkis Tartu Ülikooli vastuvõtutalituse juhataja Tuuli Kaldma. Oodatust väiksem oli kahjuks soov ja valmisolek asuda õppima matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppes, mille lõpetajaid on koolidesse väga vaja. „Sellele erialale on hetkeseisuga õppima tulemas 13 üliõpilast, kuigi oleksime valmis olnud vastu võtma 25,“ lisas Kaldma.