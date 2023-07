Õpilasleiutajad on oodatud taas konkursil osalema

Konkursi eesmärk on väärtustada teadust ja innovatsiooni ning tunnustada nutikaid ideid. Oodatud on kõik mõttesähvatused, mis aitavad lahendada meie igapäevaeluga seotud probleeme.

Leiutamine on õppeprotsess, kus oluline on märgata ja analüüsida probleemi, et leida parim lahendus. Noorele võib selles protsessis olla abiks õpetaja, lapsevanem või hoopis huviringi juhendaja. Suvi on just parim aeg selleks, et midagi põnevat välja mõelda või idee paberile vormistada. Vanemate kooliastmete õpilasi julgustatakse konkursile esitama juba valminud loov- või praktiline töö.