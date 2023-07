Kesk-Eesti politseijaoskonna välijuht Indrek Jegorov täpsustas, et häirekeskus sai juhtunu kohta teate täna kell 11.56. "Helistaja andis teada, et Imaveres Tuljaku tee ja Saarekuusiku tee vahelisel haljasalal on jalgrattur kraavi sõitnud," selgitas ta.