Parimad lõpetajad said tänukirja ja ministri käepigistuse

„Eesti vajab noori ja teotahtelisi inimesi, kes viivad edasi Eesti maa- ja mereelu arengut,“ ütles regionaalminister Madis Kallas. „Teadlikud ja targad valikud nii põllumajanduses kui ka merenduses on väga olulised, sest läbimõeldud ja innovaatilised lahendused toovad edu tootmistulemustes ja hoiavad keskkonda. Teie aitate katta tulevikus meie inimeste toidulaua ning me saame koos tõdeda, et Eestis on hea elada,“ mõtiskles minister.