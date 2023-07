Rohevest kutsub ellu retropoe

Türi kogukonnaseltsi ja festivali üks korraldajatest Aili Avi ütles, et poeruumi seadsid nad kauplemiseks korda nii oma töötajate kui vabatahtlike abiga. "Ajastasime retropoe avamise festivaliga. Poes müüdavad asjad on kõik Konna majale annetatud. Retrokorteri püsinäitusel me neid ei kasuta või siis on neid esemeid lihtsalt topelt. Samuti on müügil nõud, mis ei ole läinud kohvikus kasutusse, või mida me ei kasuta nõuderendis," selgitas ta.