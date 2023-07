Türi tehisjärve rannas lehvib punane lipp

Türi halduse juhataja Elari Hiisi sõnul edastas ta täna vetelpäästjatele 7. juulil Türi tehisjärve laste supluskohast võetud veeproovide tulemused. "Kuna veekvaliteedi näitajad on soole enterokokkide osas tugevasti üle lubatud piiri, otsustas vetetelpääste rannalale punase lipu heisata. See tähendab, et vetteminek on keelatud ja see keeld jääb kehtima tõenäoliselt seni, kuniks võetakse uued veeproovid."