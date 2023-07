Kirikupäevalised aitasid remondifondi kasvatada

Järva-Peetri kiriku uksed on väga halvas seisus, kiriku peaust kasutatakse võimalikult harva juba viimased paarkümmend aastat. Põhjuseks on nii katkised uksed kui ka katkised kiviportaalid. Uksed on kannatada saanud ilmastikuolude tõttu, aga ka ajahammas on oma töö teinud, seetõttu näiteks peaust põhimõtteliselt enam kasutada ei saagi ja kirikusse tuleb siseneda põhja­küljel asuva niinimetatud eeskojaukse kaudu.