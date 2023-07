Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Sügisel valmib Hindreku talus Rabamu puhke- ja elamuskeskus, kus igal ajal nautida nelja aastaaja võlusid ja tunda end looduse osana. Rabamu projektijuhina tegutsev Monika Evartov selgitas, et Rabamu nimi kujunes sõnadest «mu raba». «Eestlased on loodusega ühte kasvanud ja viimasel ajal on just rabadest saanud eelistatuim pelgupaik, kuhu minna ennast leidma ja akusid laadima,» arutles ta ja lisas, et seetõttu sobib Rabamu väga hästi Paide ajaloolise talitee juurde, mis kulgeb suuresti läbi raba.

* Paide linna uue võimuliidu suurimaks üllatuseks võib pidada seda, et valimisliit Uus Paide ja Eesti Konservatiivne Rahvaerakond on seljad kokku pannud. Loetud päevad enne 2021. aasta kohalikke valimisi ütles valimisliidu Uus Paide liider Priit Värk, et nemad mitte mingil juhul EKREga koostööd ei tee. «Ma ütlen välja selle, mida Uus Paide seltskond on ka varem omakeskis arutanud: koostöö EKRE ja Grünthaliga (Paide linnavolinik Kalle Grünthal – toim) Paides on välistatud. Kui sa ei taha, et meie väikelinnas hakkab ruulima EKRE ja need, kes tahavad nendega koostööd teha, siis on tegelikult vaid üks valik – Uus Paide,» kirjutas Värk 16. oktoobril Facebookis. Värk sõnas, et mäletab seda postitust.