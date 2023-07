Loosiauto võitis jalamees

Madis Pennonen (32) valis Coopi boonuspunktide süsteemis rahakogumise asemel loosimistes osalemise kohe, kui see võimalus tekkis. "Ma ikka lootsin, et äkki veab," sõnas ta. "Ehkki oleme sõpradega arutanud, et ei tunne kedagi, kes päriselt oleks kunagi midagi suurt võitnud. Aga nüüd teame, et see pole muinasjutt."