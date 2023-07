Särevere kortermajad hakkavad sooja saama konteinerkatlamajast

Kabala külas kahte vallale kuuluvat hoonet, rahvamaja ja spordihoonet soojusenergiaga varustav SW Energia OÜ esitas Türi vallavalitsusele taotluse sooviga lõpetada nende soojusenergiaga varustamine. Põhjendusena toodi, et väheste tarbijate tõttu on tootmine kujunenud kulukaks ning soojusenergia tarbijatele kalliks. Nii arutas vallavalitsus selle nädala teisipäeval toimunud istungil kuidas edasi toimida.

„Selliselt oleks hoonete kütmine tagatud ning konteinerkatlamaja, mis kahele hoonele soojaenergia toomiseks on üledimensioneeritud, on võimalik kasutada Särevere kortermajade soojaenergiaga varustamiseks," selgitas ta.

Muutused soojusenergiaga varustamises saaks toimuda juba sellest sügisest. Särkinen lisas, et Säreveres saab konteinerkatlamajale lisada järgi kolm kortermaja ja see annab võimaluse järgmisel aastal küsida Keskkonnainvesteeringute keskuselt raha ja teha suuremaid investeeringuid, et lisada kaugküttesüsteemi järgi veelgi rohkem kortermaju.

Vallavalitsus nõustus vallavanema esitatud võimalustega. Et Kabala külas kahe Türi vallale kuuluva hoone soojusenergiaga varustamiseks on Türi valla ja SW Energia OÜ vahel sõlmitud soojusenergia ostu-müügileping ja selle täitmise tagamiseks on soojatootjale antud tasuta kasutada Türi vallale kuuluv konteinerkatlamaja ja kaugküttetrassid, nõustus vallavalitsus, et vallavanem allkirjastab SW Energia OÜga soojaenergia ostu-müügilepingu lõpetamise.