Jäätiseautost ostetakse maiust kilekotitäite kaupa

Taikseni viival teel käivad teetööd ja liiklus on häiritud, seega läheb jäätiseautol kohale jõudmiseks rohkem aega. Rahvast koguneb üha juurde. Tallinlane Karin Viir suvitab Taikses ning on oma laste Oliveri, Irise ja Gretega jäätisesabas juba kolmandat korda. Ta käib seal peamiselt laste soovil, kuid sõnab, et hinnad on tõesti parimad. Jäätiseautost kuulis Viir Taikse küla Facebooki grupi kaudu ja plaanib kindlasti veel sealt jäätist osta.

Kohalik mees Enn Luts seisab tütrega seltsimajaesise platsi teises servas. Ka temale pole tänane ootamine esimene kord. Luts on väga rahul hindade ja pakutava valikuga, lisaks jäätisele on ta ostnud autost külmutatud kalapulki. Kuna soovijaid on palju, siis on Lutsul juhtunud nii, et soovitud jäätis on autost juba otsa saanud. Valik on aga lai ja tühjade kätega koju minema ei pea.