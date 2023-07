Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Paide linnavolikogu kõige pingelisemad istungid on tavaliselt siis, kui võim vahetub. Seda võis oodata ka neljapäeval Paide raekojas olnud istungilt, sest ametisse tuli panna uued linnajuhid. Veel enne, kui volinikud said asuda päevakorra kallale, palus sõna ligi kuus aastat opositsioonis istunud EKRE liige Kalle Grünthal, kes oli nüüd pääsenud koalitsiooni. Grünthal tunnustas võimu võtnud volinikke selle eest, et nad tunnevad linna rahaasjade eest vastutust. Ta nimetas uut koalitsiooni Paide päästekomiteeks, teenides sellega ära linnavolikogu endise esimehe Tarmo Aldi sarkastilise aplausi.

* Tarbjalane Madis Pennonen ütles Paide Maksimarketi juures Coopi autoloosiga võidetud Toyota RAV4 vastu võttes, et enam õigemal ajal ei saanud loosiõnn naeratada. «Olen praegu jalamees,» sõnas ta. Madis Pennonen (32) valis Coopi boonuspunktide süsteemis rahakogumise asemel loosimistest osavõtu kohe, kui see võimalus mõni aasta tagasi tekkis. «Ma ikka lootsin, et äkki veab,» lausus ta. «Oleme sõpradega arutanud, et ei tunne kedagi, kes päriselt oleks kunagi midagi suurt võitnud. Nüüd siis teame, et see pole muinasjutt ja selliseid asju juhtub päriselt ka.»