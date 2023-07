Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Paide turul ja Maksimarketi juures kõikus eelmise laupäeva hommikul maasikakilo hind 6 ja 7,5 euro vahel. Türil küsiti kodumaise mahemaasika kilost koguni kümme eurot. Paide turul Tartumaalt pärit maasikaid müünud Marius Kõivik ütles, et hooaeg ongi lõppemas ja Paidesse tuli ta viimast korda. Marju oli Kõivik kaasa võtnud 130 kilogrammi ja ta lootis, et pärastlõunaks on need müüdud. Et kilohind on möödunud aastaga võrreldes kahekordistunud, siis on ka marjamüük kahanenud.

* Kui eelmisel neljapäeval Paide raekoja teise korruse saalis lõpeb linnavolikogu istung, kus hetk tagasi on Kaido Ivask ligi kümneaastase pausi järel Paide linnapeaks saanud, kutsub vastse koalitsiooni üks eestvedajaid, Mihhail Feštšin, kõiki esimese korruse saali, et tavakohaselt tähtsa päeva puhul klaase kõlistada. Kaido Ivask raputab pead: «Mul on väga kiire!» Tema juurde astub linnavalitsuse jurist Oliver Raal, kes raporteerib, et linnapea kabinet on valmis sätitud ja nad võiksid minna seda nüüd koos üle vaatama. «Mul ei ole enam aega. Homme!» vastab vastne linnapea lühidalt. Juba varem on Ivask Järva Teatajale teada andnud, et pärast linnavolikogu istungit pole tal intervjuud anda hetkegi aega. «See volikogu istung on minule väga halval päeval, järgmisel hommikul kasvõi kell seitse olen valmis,» ütleb ta vabandavalt. Ivask pole kunagi soovinud oma isiklikust elu üksikasju rääkida. Lähedasemad võitluskaaslased teavad öelda, et ta kiirustab oma poja pulma. Kuigi volikogus pikka venitamist polnud, jääb Ivask siiski mõne minuti poja pulma hiljaks. Õnneks pulma algus natuke venib ja ta jõuab vahetult enne tseremooniat maha istuda. See on sekundite mäng.