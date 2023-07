Järvamaa orienteeruja tegi MMil supersoorituse

Lühiraja naiste finaaljooksu 4,8 km ja 19 KP-ga rajal tegi mullune EM-hõbe Evely Kaasiku tehniliselt väga hea orienteerumissoorituse ja tõestas taas oma kuulumist maailma naisorienteerujate tippu. Kahjuks pidi ta raja teises pooles võitlema ootamatu kõhupistega, mis tingis olulise tempolanguse. Kõigele vaatamata saavutas Evely Kaasiku väga kõrge 10. koha, mis on tema senise karjääri parim koht MM-il. Evelyt ennast seekordne kümnes koht ei rahuldanud ja tema hinnang saavutatule oli, et „kümnes koht on küll tore, aga samas ei paku see rahulolu, sest top 6 oli seekord igati jõukohane“. Lühiraja maailmameistriks krooniti rootslanna Tove Alexandersson. Meestest tuli maailmameistriks šveitslane Matthias Kyburz. Lauri Sild saavutas 20. ja Timo Sild 24. koha.