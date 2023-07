Häirekeskus loodab kavandatavast seadusemuudatusest abi hädaabiliini tööd häirivate inimeste vastu

Siseministeerium kavandab seadusemuudatust, et tulevikus tekiks õiguslik alus selgitada välja ja vajadusel võtta vastutusele hädaabiliini teadlikult ja pahatahtlikult häirivad inimesed. Häirekeskus teatas, et selle ajendiks on suur hulk 112 kõnesid, mis tõstavad märkimisväärselt hädaabiliini koormust, olgu need pahatahtlikud sarihelistajad, kogemata tehtud kõned või isehelistavad nutiseadmed.