Noormehed vahetavad veepüssid päris relvade vastu

Inimesi on parklas igasuguseid, kuid paljusid ühendab üks tunnusmärk - paljaks pöetud pea. On 18. juuli ja kell 11.30 asuvad Järvamaalt Tapa linnakusse teele ajateenijad, kellest õpetatakse 11 kuu jooksul välja tulevased juhid, erialaspetsialistid ja autojuhid.

Parkla keskosas seisev heatujuline seltskond on ajateenistuseks valmis. Türi Ühisgümnaasiumi värske vilistlane Artur Soo suundub Tapale koos nelja sõbraga. “Nimekirjas oli meid kuus, aga kaks kukkusid arstlikus komisjonis välja,” sõnab ta. Kaasa võttis noormees lisaks Sõdurilehe nimekirjas olnud asjadele rohkelt varusokke ja arvuti, sest loodab Tapal olles mõned tööasjad valmis saada. “Viimane nädal on väga kaootiline olnud. Ma ei ütleks, et olen välja puhanud,” arvab Artur. Aga ajateenistuseks on ta valmis.