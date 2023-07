Paide Teater otsib aasta lõpus esietenduvaks lavastuseks mängupaika

“Paide Teatri tulevane lavastus on suunatud peredele ning otsime selleks sobivat mängupaika Järvamaal. On oluline, et see oleks soojas siseruumis ja füüsiliselt ligipääsetav ning mahutaks ligikaudu 150 inimest,” rääkis Paide Teatri produtsent Triin Kordemets.

Lavastuse proovid toimuvad sügisel, seega on teatri soov kasutada mängupaika juba alates oktoobrist. “Meil on küll asupaigale teatavad tingimused, näiteks vajame kindlasti elektrit, lisaväärtuseks on ka lava, aga usun, et leiame sobiva ruumi. Oma koha pakkujale on see väga hea võimalus näha kõrvalt ühe lavastuse tekkimist ning võõrustada teatri meeskonda,” lisas Kordemets.

“Selle lavastuse puhul paneme tavapärasest oluliselt rohkem rõhku ligipääsetavusele, et ka ühiskonnas räägiksime, mõtleksime ja otsiksime võimalusi, kuidas teater teha ligipääsetavaks kõigi jaoks. Meie eesmärk on, et tulevast lavastust saavad nautida erinevad inimesed, olenemata nende vanusest või tervislikust seisundist," sõnas Paide Teatri kunstiline juht Mariliis Peterson.

Mängupaigas on väga tervitatavad lastesõbralikud kohvikud ja muud lastele ja noortele suunatud lisategevused. Kõikidel, kes soovivad kohta mängupaigaks välja pakkuda, palub teater võtta ühendust Paide Teatri produtsendi Triin Kordemetsaga (triin@paideteater.ee).