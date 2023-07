Ootamatud külalised Eesti randades – krokodill, boamadu ja elevant

Tugevad tuuled Pirital

2002. aasta juunis toimus Pirita rannas harukordne juhtum, kui väga tugev torm tekitas äärmiselt ohtliku olukorra. Nimelt kandsid tormituuled ühe lohesurfari üle Pirita rannahoone, tekitades sellega talle vigastusi. Õnneks suutis surfar endale abi kutsuda ning ta toimetati haiglasse põhjalikumaks ülevaatuseks. See juhtum on kindlasti meeldetuletuseks, et ilmaolud mere ääres võivad olla muutlikud ja ohtlikud. Rannakülastajatel ja harrastussportlastel on soovituslik randa tulles jälgida ilmateenistuse prognoose. Ekstreemsemate ilmaolude korral on oluline võtta kasutusele kõik ettevaatusabinõud juba enne merele minekut.

Eksootikat Anne kanalis

2012. aasta juunis tekkis Anne kanalis ootamatu olukord, kui laste mänguväljaku kõrval ujutati ei kedagi muud kui krokodilli. Krokodilli olemasolu veekogus, kus teda tavapäraselt ei kohta, oli rannakülalistele loomulikult suureks üllatuseks. Keegi viga ei saanud, kuid tasub märkida, et kehtivate seaduste kohaselt on rannas keelatud kõik loomad, olenemata nende suurusest ja kehakatte tüübist. Seega on lisaks armsatele koertele ja kassidele avalikes randades keelatud ka eksootilisemad loomad.

Ootamatu külastaja Narvas

2013. aasta juunis võis mitmetele kohalikele elanikele Narva jões Joarannas silma jääda maismaa suurim loom – elevant. Päris juhuslikult elevant sinna siiski ei jõudnud. Nimelt oli tegemist tsirkuse elevandiga, kes viidi Narva jõkke trikke tegema. Talitaja oskamatusest elevandi käitumist hinnata, lõppes pealtnäha lõbusana tundunud hetk traagiliselt elevandi surmaga.

Ebatavaline sõiduvahend Stroomis

2013. aasta ühel juulikuu rannapäeva hommikul märkasid Stroomi rannavalvurid vesilennukit ja seda mitte õhus, vaid supelranda maandununa. Lennukit juhtinud kodanikega vesteldes tuli välja, et soomlased olid tulnud Tallinna sooviga kohvi juua. Tegemist oli äärmiselt ohtliku juhtumiga, sest supelrand on mõeldud siiski inimestele ujumiseks. Lennukite maandamine rannas võib põhjustada tõsiseid õnnetusi ning reostada veekvaliteeti. See juhtum on oluliseks õppetunniks sellest, et sõidukijuhid maal, vees ja õhus peavad alati järgima kehtestatud ohutusnõudeid ning kasutama oma sõiduvahendit vaid selleks lubatud kohas. Avalikus supelrannas ei tohi liigelda veesõidukite või teiste motoriseeritud vahenditega, välja arvatud teenistusülesandeid täitvad sõidukid.

