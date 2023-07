Eestlane armastab end naabritega võrrelda, aga kuidas meil siis läheb?

Tervikut vaadates tuleb tõdeda, et suur hinnatõus ja sõda Ukrainas ei tähendanud automaatselt majanduse langust. Pigem on küsimus, kuidas keegi olukorrale reageeris. Läti majandus, mis pikalt koroona tõttu kiratses, on saanud nüüd uut hoogu juurde. Leedus kasvas majandus sootuks pärast sõja algust, ent nüüd on hoog raugemas. Soomet räsib ettevõtete pankrotilaine, mille mõju Eestile on täna õnneks veel üsna minimaalne.

Hinnad

Soome tarbijad ei näinud sellist inflatsiooni, mida Eesti inimesed tundsid ning tunnevad siiani. Ometi on elu Soomes endiselt umbes kolmandiku võrra kallim kui Eestis, samas vahed ei ole enam nii suured. Läti ja Leedu hinnatõus on olnud meie omaga sarnane, kuid Läti hinnatase on jätkuvalt 12 ning Leedu oma 18 protsenti meist madalam. Seda teades pole põhjust imestada, et ostureise teistesse Balti riikidesse endiselt tehakse. Kui tuua see kõik lihtsa näite tasandile, siis enam-vähem hea võrdluse pakub Big Mac burger, mis praegu Woltist tellides maksab Soomes 6,75 eurot, Eestis 5,1 eurot, Leedus 4,45 eurot ning Lätis kõige vähem ehk 4,25 eurot.

Kinnisvara