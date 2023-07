Hommikul on pakkumises saiakesed, koogid ja kohv, kuid päeval lisandub buffee. Toidud on kodused. Menüüst leiab peamiselt taimseid toite, näiteks baklažaanihautis või külm tomatisupp, kuid valikute hulgas on ka kana salveiga, seega ei jää ükski külastaja tühja kõhuga.