Kevadpealinna hinnatud piirkonnas kommiraha eest müükipaisatud tenniseväljak teeb hinnarekordeid

Jaama tn 13a kinnisasjal paikneb saviliivakattega tenniseväljak, mis on spordialasest kasutusest maas. Kinnistule on juurdepääs avalikult teelt ning kinnistut piirav võrkaed on amortiseerunud ning on osaliselt purunenud. Kinnistul puudub elektriliitumine ning kinnistule ei ole ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitrassi liitumispunkte välja ehitatud.. Kinnisasi asub kohustuslikul detailplaneeringu alal. Türi vald võõrandab kinnistu seisundis, millises see on pakkumise tegemise hetkel ning hilisemaid pretensioone ei arvestata.