Järvamaal on võimalik B-kategooria juhiluba teha neljas kohas: Annely autokoolis, Autosõidu OÜ autokoolis, Järva autokoolis ja LRK autokoolituses. Hinnad jäävad tuhande euro kanti, üksnes Autosõidu OÜs on võimalik esialgset juhiluba taotleda pisut odavamalt.

Hinnatõus on tabanud kõiki eluvaldkondi, nii on ka Autosõidu OÜ autokoolis juhiloa hind viimase viie aastaga 16 protsenti tõusnud. Inflatsiooni arvestades oleks see juhatuse liikme Illimar Maasingu selgitusel pidanud minema lausa poole kallimaks. Siiski pole hinnatõus tingitud ainult inflatsioonist. Võrreldes 2018. aastaga on suurenenud ka kohustuslike sõidutundide arv ja praegu peavad noored juhiloa saamiseks tegema kaheksa sõidutundi rohkem.