Piimandusmuuseum muutus roheliseks

Piimandusmuuseumi juhatuse liige Anneli Siimussaar ütles, et rohelise muuseumi ideest kuuldes tunnetasid nad kohe, et on õigel teel ning vastavad oma tegevuse ja olemusega suures osas rohelise muuseumi standarditele. «Tundus, et ega me peagi eriti palju rohkem tegema. Pigem tehtu kaardistama ja valdkonnad läbi mõtlema,» lausus ta.