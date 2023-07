Tõuksifirma õpetab paidelasi sõitma ja parkima

Hoog Mobility kommunikatsioonispetsialisti Sam Schmidti sõnul on esimesed päevad möödunud hästi ja neid on soojalt vastu võetud. Praegu pöörab ettevõte tähelepanu sõidu- ja parkimiskultuurile. «Paidelastele on tõukerattad täiesti uued, võib-olla noored oskavad neid kasutada, aga parkimiskultuur on tähtis. Tihti on esimene kuu konarlik, praegu käib tagasisidestamine ja nõustamine,» selgitas ta.