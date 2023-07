Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Eelmisel reedel võis Paide linnaruumis esimest korda näha kollaseid kaherattalisi. Need Hoog Mobility tõukerattad on olnud Paides ligi nädala, seega võib teha juba mõningaid järeldusi. Hoog Mobility kommunikatsioonispetsialisti Sam Schmidti sõnul on esimesed päevad möödunud hästi ja neid on soojalt vastu võetud. Praegu pöörab ettevõte tähelepanu sõidu- ja parkimiskultuurile. «Paidelastele on tõukerattad täiesti uued, võib-olla noored oskavad neid kasutada, aga parkimiskultuur on tähtis. Tihti on esimene kuu konarlik, praegu käib tagasisidestamine ja nõustamine,» selgitas ta.

* Rohelise värvi edaspidine esiletõstmine Imaveres tegutsevas Eesti piimandusmuuseumis ei tähenda maja välist värvimuutust, vaid hoopis muuseumi siseelus tehtavat rohepööret, mis rõhutab keskkonnasäästlikumat majandamist. Piimandusmuuseumi juhatuse liige Anneli Siimussaar ütles, et rohelise muuseumi ideest kuuldes tunnetasid nad kohe, et on õigel teel ning vastavad oma tegevuse ja olemusega suures osas rohelise muuseumi standarditele. «Tundus, et ega me peagi eriti palju rohkem tegema. Pigem tehtu kaardistama ja valdkonnad läbi mõtlema,» lausus ta.