Türil toimub võrkpallialane linnalaager

Laagri üks eestvedaja, Sten Perillus, jagas oma mõtteid ning mainis, et registreerunud on juba palju noori, sealhulgas need, kes on varasemalt võrkpalliga kokku puutunud, aga ka need, kes alles avastavad selle spordiala võlusid. Perillus lisas, et laagrisse on oodata noori mitte ainult Türi vallast, vaid ka teistest paikadest Eestis ning isegi välismaalt. "Kaugemad tulijad on kohale tulemas lausa Suurbritanniast," mainis ta.