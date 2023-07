Rallisõitjad koonduvad Lõuna-Eestisse

Neljandat aastat järjest Eestis sõidetava MM-ralli stardirivi avavad 2022. aasta maailmameistrid Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen, kellel Eesti teedel kaitsta kahe viimase aasta võidud. Toyota Gazoo Racing meeskonna eest on veel starti tulemas tänavuse Horvaatia MM-ralli võitjad Elfyn Evans/Scott Martin ja nende meeskonnakaaslased Takamoto Katsuta/Aaron Johnston.

Kodupubliku ootused on loomulikult eelkõige seotud Ott Tänaku ja Martin Järveojaga, kes üheksa-aastase pausi järel on Rally Estonial taas stardis Fordiga. Tänavused Rootsi MM-ralli võitjad saavad avapäeval rajale kolmandana. Teise M-Sport meeskonna poolt ettevalmistatud Ford Puma Rally1 autoga võistlevad Eesti teedel Pierre-Louis Loubet/Nicolas Gilsoul.

Esiveoliste Rally4 autodega on kodusel MM-rallil end proovile panemas neli Eesti võistluspaari, teiste seas ka Karl-Markus Sei/Martin Leotoots (Peugeot 208 Rally4) ja FIA Rally Star finalistid Romet Jürgenson/Siim Oja (Ford Fiesta Rally4). Olgu öeldud, et Leotoots, Jürgenson ja Oja on Paide taustaga.