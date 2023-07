Telia juht: teist kvartalit iseloomustasid mobiilside kiiruse- ja kasutusrekordid ning kasvav küberturvalisuse roll

„3G võrgu sulgemisel vabanev ressurss võimaldab meil 4G ja 5G võrku kiiremini edasi arendada ning muuta kogu Telia mobiilside oluliselt keskkonnasõbralikumaks. Uued tehnoloogiad on palju nutikamad ja võimekamad – need kasutavad vähem energiat ja parandavad oluliselt teenuse kvaliteeti ja kasutuskogemust,“ selgitas Haljand.

Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum (VEF) väljastas Telia Eestile kõrgeima ehk kuldtaseme kvaliteedimärgise. „Vastutustundliku äri kuldmärgis on kvaliteedimärk, mis näitab seda, et Telia ja meie töötajad hoolivad oma mõjust ümbritsevale maailmale ja me püüame seda mõju ühiskondliku panuse kaudu veelgi suurendada,“ sõnas Holger Haljand.