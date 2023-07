Avaliku sektori töötajate arv jäi kriisiaastal üldjoontes samaks

Töö arvutiga kontoris. Pilt on illustratiivne.

Rahandusministeeriumi 2022. aasta personalinumbrid näitavad, et hoolimata Ukraina sõjast tulenenud töökoormuse kasvust on riigiasutused suutnud oma tööd eelmisel aastal tublilt optimeerida. Kogu avalikus sektoris on töötajaid ja teenistujaid lisandunud vaid mõnda valdkonda ning tervikuna jääb personalikasv alla 1%.