TTJA: poole aasta jooksul on toimunud 7 raudteeõnnetust

„Enamik raudteega seotud õnnetusi juhtub raudteeületuskohtadel ning mõjuvaks põhjuseks on tähelepanematus ning ebaõige sõidukiiruse valimine, mis ei ole võimaldanud veenduda raudtee ületamise ohutuses. Pea kõik kokkupõrked toimusid III kategooria raudteeülesõidukohtadel, mis kujutavad endast väiksema mootorsõidukite ja rongide liiklusintensiivsusega ülesõidukohti ja on reguleeritud ainult liiklusmärkidega. Ühe õnnetusjuhtumi puhul oli III kategooria raudteeülesõidule paigaldatud täiendava ohutusmeetmena foorid. Sellistel ülesõitudel on eriti oluline autojuhtide tähelepanelikkus ning enne raudtee ületamist on tähtis veenduda, et rongi või muud raudteeveeremit ei ole lähenemas.“ kommenteeris TTJA ehitus- ja raudteeosakonna juhataja Priit Pallu.