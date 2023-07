Olavi Allase jooksis Soomes 1500 meetri Eesti hooaja tipptulemuse

3.45 piiri alistamine on olnud Olavi Allase eesmärk juba ammu. "Ega ma seda sellest jooksust ei uskunud. See aeg oli minu ja mitme minu hea jooksusõbra kadunud treener Endel Pärna isiklik rekord, mille alistamine on läbi aegade olnud selles grupis teemaks," lisas Allase. "Nüüd võib öelda, et olen oma isiklikud eesmärgid 1500 meetri jooksus realiseerinud, sest ligi 10 aastat töö kõrvalt harjutades on see ilmselt maksimum," arvas jooksumees. (BNS)