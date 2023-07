Koja piimatoimkonna esinaine Pilleriin Puskar ütles, et kõige olulisem on loomad ületalve pidada, et ei peaks kaotama väärtuslikku tõukarja. "Tänavuse aasta põuakahjudest toibumine võtab veel aastaid aega," prognoosis ta.

EPKK põllumajandusgrupi esimehe Tanel-Taavi Bulitko sõnul on kõige raskemas olukorras just loomakasvatajad, kuna söödanappus paneb neid raskete valikute ette. "Juba täna on neid farmereid, kes on teatanud tegevuse lõpetamisest. Veiste populatsioon on hakanud langema ja on oht, et kaotame põua ja toidunappuse tõttu oma tõukarjasid," nentis ta ta.