Fäärlaseid võõrustanud Paide Linnameeskonna euro-teekond sai kurva lõppakordi

Paari avamäng toimus eelmisel kolmapäeval Fääri saartel, mängus jäid väravad löömata, seega edasipääseja otsustati Kadriorus. Märkimisväärne fakt oli see, et esimene kohtumine toimus võõrsil kunstmurukattega staadionil, kuid Kadriorus mängiti naturaalmurul. Paide mängijad olid juba riietusruumi läinud, et saada treeneritelt viimaseid juhiseid, kuid fäärlased tegid usinasti sooja. Kuna enne mängu saadi murul teha vaid kaks trenni, siis tundus, et prooviti muruga võimalikult hästi kohaneda ja soojendusest viimast võtta.